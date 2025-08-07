logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Destapan presunto acoso laboral en área del Ayuntamiento capitalino

Señalan directamente a Liliana Zavala y a Jorge Zavala, en la Unidad de Gestión del Centro Histórico

Por Samuel Moreno

Agosto 07, 2025 01:00 p.m.
A
Erika Tapia / Foto: Pulso

Erika Tapia / Foto: Pulso

Erika Tapia, extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), denunció haber sido víctima de acoso laboral durante su paso por esta dependencia del Ayuntamiento capitalino.

Asegura que las agresiones fueron persistentes, conocidas por mandos superiores, y que además sufrió descuentos injustificados en su salario.

Tapia señaló como principales responsables a Liliana Zavala, quien operaba al interior de la UGCH y al regidor del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Zavala López. Según su testimonio, el regidor tenía pleno control sobre las decisiones internas de personal.

Durante su estancia en el área, Tapia asegura que no solo fue víctima de hostigamiento verbal y psicológico, sino también de represalias motivadas por conflictos personales con la hermana del regidor. A ello se sumaron presiones constantes, exclusión y señalamientos falsos que finalmente derivaron en su salida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Él sabe quién entra, quién sale, todo. Es el que da las órdenes dentro de la Unidad de Gestión sobre todos los temas laborales", explicó sobre la influencia directa del regidor en el funcionamiento del área.

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la presunta retención de un porcentaje del salario a quienes formaban parte del equipo cercano a Zavala. Tapia aseguró que se trataba de una práctica común y sistemática; "sí, nos quitaban el 5 por ciento las personas que trabajábamos en el equipo de Jorge Zavala. Van a decir que no, pero yo tengo las pruebas".

Desde hace más de un mes, Erika Tapia interpuso denuncias formales por acoso laboral ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como ante las instancias de contraloría. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. 

Si bien su caso ha comenzado a tener visibilidad en medios de comunicación locales, Tapia aseguró no haber recibido amenazas ni comunicación directa por parte de los implicados. No obstante, denunció que un mensaje de su hija, emitido en respuesta a un comunicado del regidor y ofreciendo aclaraciones públicas, fue ocultado para evitar que se hiciera visible. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Destapan presunto acoso laboral en área del Ayuntamiento capitalino
Destapan presunto acoso laboral en área del Ayuntamiento capitalino

Destapan presunto acoso laboral en área del Ayuntamiento capitalino

SLP

Samuel Moreno

Señalan directamente a Liliana Zavala y a Jorge Zavala, en la Unidad de Gestión del Centro Histórico

Emocionantes duelos de pretemporada NFL este jueves 8 agosto
Emocionantes duelos de pretemporada NFL este jueves 8 agosto

Emocionantes duelos de pretemporada NFL este jueves 8 agosto

SLP

El Universal

Este jueves 8 agosto, la emoción de la pretemporada NFL llega con duelos imperdibles. ¡Entérate de todo lo que debes saber!

Violencia sexual contra menores, una emergencia en DH: ONG
Violencia sexual contra menores, una emergencia en DH: ONG

Violencia sexual contra menores, una emergencia en DH: ONG

SLP

Ana Paula Vázquez

La red, que fue presentada este jueves, agrupa a activistas, familias, comunidades, especialistas y defensoras

Factor económico, principal para que jóvenes no tengan hijos: Conapo
Factor económico, principal para que jóvenes no tengan hijos: Conapo

Factor económico, principal para que jóvenes no tengan hijos: Conapo

SLP

Rubén Pacheco

Otro motivo es que no encuentran la pareja apropiada, explicó Gabriela Rodríguez