Detención de policías exhibe cero tolerancia a vínculos criminales: SSPC

Más que valorar la existencia de una extrategia de infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad, la detención de funcionarios municipales de seguridad pública significa que no hay tolerancia ante este tipo de irregularidades.

Asi lo consideró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien refirió que las inspecciones no solo corresponden a aprehensiones, sino también al cumplimiento de los protocolos de actuación policial.

Refirió que el Estado no tolerará que servidores públicos en materia de seguridad mantengan malas prácticas como la vinculación, por ello, las verificaciones continuas para contatar la vigencia de los certificados únicos policiales.

Cuestionado sobre si las vinculaciones policiales-delictivas están relacionados con los bajos salarios, Juárez Hernández adujo que todo se remite a los valores personales de cada uno de los integrantes de las policías que deciden corromperse.

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