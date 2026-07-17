Deterioro de la calle Pedro Montoya alerta a los vecinos
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Los baches y hundimientos que se han formado sobre la calle Pedro Montoya, entre 16 de Septiembre y la avenida Damián Carmona, en el Centro Histórico de la capital potosina, mantienen en alerta a vecinos y comerciantes, quienes advirtieron que el deterioro de la vialidad representa un riesgo constante para peatones, ciclistas y automovilistas que diariamente circulan por la zona.
Los afectados señalaron que el pavimento presenta fracturas y desniveles considerables, situación que podría agravarse con la próxima temporada de lluvias. Advirtieron que los encharcamientos ocultarán los desperfectos de la carpeta asfáltica, incrementando la posibilidad de accidentes, principalmente para motociclistas y ciclistas.
Afirmaron que el paso continuo del transporte público ha contribuido al desgaste de la vialidad, provocando que los baches aumenten de tamaño y que los hundimientos se extiendan sin que hasta el momento exista una intervención para reparar el tramo afectado.
Ante la falta de atención, los propios vecinos y comerciantes han colocado botes, piedras y palos de madera dentro de los hoyancos para advertir a los conductores y evitar percances. No obstante, reconocieron que estas medidas son provisionales y no resuelven el problema de fondo. Los colonos hicieron un llamado al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que atiendan el deterioros de la calle.
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