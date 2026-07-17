logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Deterioro de la calle Pedro Montoya alerta a los vecinos

Por Samuel Moreno

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Deterioro de la calle Pedro Montoya alerta a los vecinos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los baches y hundimientos que se han formado sobre la calle Pedro Montoya, entre 16 de Septiembre y la avenida Damián Carmona, en el Centro Histórico de la capital potosina, mantienen en alerta a vecinos y comerciantes, quienes advirtieron que el deterioro de la vialidad representa un riesgo constante para peatones, ciclistas y automovilistas que diariamente circulan por la zona.

      Los afectados señalaron que el pavimento presenta fracturas y desniveles considerables, situación que podría agravarse con la próxima temporada de lluvias. Advirtieron que los encharcamientos ocultarán los desperfectos de la carpeta asfáltica, incrementando la posibilidad de accidentes, principalmente para motociclistas y ciclistas.

      Afirmaron que el paso continuo del transporte público ha contribuido al desgaste de la vialidad, provocando que los baches aumenten de tamaño y que los hundimientos se extiendan sin que hasta el momento exista una intervención para reparar el tramo afectado.

      Ante la falta de atención, los propios vecinos y comerciantes han colocado botes, piedras y palos de madera dentro de los hoyancos para advertir a los conductores y evitar percances. No obstante, reconocieron que estas medidas son provisionales y no resuelven el problema de fondo. Los colonos hicieron un llamado al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que atiendan el deterioros de la calle.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP
        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP

        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP

        SLP

        Pulso Online

        Fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026

        Desglosa Ceepac criterios para considerar campañas anticipadas
        Desglosa Ceepac criterios para considerar campañas anticipadas

        Desglosa Ceepac criterios para considerar "campañas anticipadas"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Las autoridades electorales deben actuar conforme a la normativa y criterios del Tribunal Electoral, explicó Blanco López

        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP
        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP

        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Usuarios con concesiones vencidas podrán normalizar su situación jurídica para uso legal del agua

        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada
        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada

        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Descartan que se evidencien deficiencias en la técnica legislativa