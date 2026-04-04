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Detienen a 42 personas en 24 horas en SLP

Refuerzan operativo de Semana Santa

Por Redacción

Abril 04, 2026 10:18 a.m.
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Detienen a 42 personas en 24 horas en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.– Un total de 42 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas en la entidad, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado como parte de la estrategia de seguridad vigente.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se realizaron por la probable participación en diversos hechos delictivos, sin que se detallaran los casos específicos.

Las autoridades señalaron que se mantiene activo el operativo “Semana Santa Segura 2026”, con despliegue en las cuatro regiones del estado mediante patrullajes en carreteras, parajes turísticos y espacios de alta concentración.

El objetivo, indicaron, es brindar protección y atención oportuna a la ciudadanía durante el periodo vacacional.

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Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a la población para utilizar las líneas 911 de emergencias y 089 para denuncia anónima.

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