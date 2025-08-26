Detienen a hombre por fraude con cheques sin fondos en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó la captura de un hombre acusado de fraude específico, tras haber realizado pagos por 600 mil pesos mediante cheques sin fondos en la capital potosina.

De acuerdo con la institución, el señalado fue identificado como Gustavo "N", contra quien se giró una orden de aprehensión a solicitud del Ministerio Público, luego de que la parte afectada presentó la denuncia.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar al presunto responsable en la Zona Centro de San Luis Potosí, donde fue detenido y posteriormente trasladado al centro penitenciario de la región.

La FGESLP precisó que Gustavo "N" quedó a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en los próximos días.

