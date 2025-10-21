Deuda estatal, en 3 mil 094 mdp: García Vidal a diputados

La deuda pública de San Luis Potosí asciende a 3 mil 094 millones 626 mil 322 pesos al 30 de septiembre de 2025, cifra correspondiente a los créditos de largo plazo contratados en administraciones anteriores, informó la titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, Ariana García Vidal.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, la funcionaria destacó que el nivel de endeudamiento se mantiene dentro de parámetros sostenibles, de acuerdo con la evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Sistema de Alertas. Señaló que el Estado conserva una calificación tipo "A", lo que refleja una situación financiera estable.

García Vidal recordó que en diciembre de 2024 se llevó a cabo una reestructura de la deuda de largo plazo, lo que permitió obtener una menor tasa de interés y condiciones financieras más favorables. Explicó que esta medida ha contribuido a reducir costos y liberar flujo presupuestal, lo que se traduce en una mayor capacidad de inversión y participación estatal.

La secretaria enfatizó que la administración estatal mantiene un monitoreo constante sobre la evolución de los créditos y posibles oportunidades de refinanciamiento, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y garantizar una gestión responsable de las finanzas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a la posibilidad de contratar nueva deuda, García Vidal precisó que actualmente no es una prioridad para el Gobierno del Estado. No obstante, reconoció que en caso de considerarse en el futuro, se analizaría con prudencia y estaría enfocada exclusivamente en fortalecer proyectos de infraestructura y programas sociales impulsados por el Ejecutivo estatal.

Con ello, la funcionaria reafirmó que la política financiera del gobierno potosino se centra en mantener la estabilidad, fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos y asegurar que las obligaciones de deuda no comprometan el desarrollo económico del Estado.

El cuestionamiento a la titular de Finanzas fue realizada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Frinné Azuara Yarzábal como parte del ejercicio de cuestionamientos en la comparecencia.