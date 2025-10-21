logo pulso
Nacional

Por una calificación, asesinan de maestra en Putla

Por El Universal

Octubre 21, 2025 10:32 a.m.
A
Por una calificación, asesinan de maestra en Putla

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que por una calificación un estudiante habría asesinado a la profesora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), Fabiola Ortiz, en el municipio Putla Villa de Guerrero.
"Hasta ahorita nuestra línea principal tiene que ver con un tema al interior de la misma institución académica, con un alumno. Estamos en ese proceso. Es un tema de una calificación ahí", declaró.
La profesora Fabiola Ortiz fue asesinada la tarde del miércoles 15 de octubre en las inmediaciones del plantel 06 del Cobao en Putla Villa de Guerrero. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la víctima presentaba lesiones producidas por arma de fuego y la investigación se inició por el delito de feminicidio.
El viernes 17 de octubre, docentes de la institución educativa rindieron un homenaje póstumo a la profesora en el que expresaron que su ausencia duele profundamente: "pero su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste".
Rodríguez Alamilla aseguró que están muy avanzados en la investigación relacionada con el asesinato de la profesora Fabiola Ortiz, pero rechazó dar más detalles de las indagatorias y si pronto será detenido el presunto responsable de este crimen.

