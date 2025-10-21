ANDRÉS INICIA SU FE

Andrés Landa Medina recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una cálida ceremonia.

Con sus papás: Ricardo Landa y Luli Medina participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Invitaron de padrinos a Jesús González y Sofía Medina,Gonzalo Gallardo y Andrea Masa Estuvieron sus abuelitos, tíos, primos y amistades.

El sacerdote Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de Andrés, el significado del bautismo y los invitó a que la vida del niño sea plena de amor y respeto a Dios.

Enseguida, derramó sobre las sienes del pequeño, el agua bendita del Río Jordán, para bautizarlo e ingresara a la familia de Cristo.

Más tarde, se ofreció una agradable recepción, donde los invitados les felicitaron.