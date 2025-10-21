logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

ANDRÉS INICIA SU FE

LE DESEAN BIENESTAR

Por Redacción PULSO

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Andrés Landa Medina recibió el primer sacramento de la Iglesia, en una cálida ceremonia.

Con sus papás: Ricardo Landa y Luli Medina participó en la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Invitaron de padrinos a Jesús González y Sofía Medina,Gonzalo Gallardo y Andrea Masa Estuvieron sus abuelitos, tíos, primos y amistades.

El sacerdote Salvador González Vásquez explicó a los papás y padrinos de Andrés, el significado del bautismo y los invitó a que la vida del niño sea plena de amor y respeto a Dios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, derramó sobre las sienes del pequeño, el agua bendita del Río Jordán, para bautizarlo e ingresara a la familia de Cristo.

Más tarde, se ofreció una agradable recepción, donde los invitados les felicitaron.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ANDRÉS INICIA SU FE
ANDRÉS INICIA SU FE

ANDRÉS INICIA SU FE

SLP

Redacción

LE DESEAN BIENESTAR

REGINA & JOSÉ CELEBRAN SUS ESPONSALES
REGINA & JOSÉ CELEBRAN SUS ESPONSALES

REGINA & JOSÉ CELEBRAN SUS ESPONSALES

SLP

Maru Bustos

EL DÍA MÁS ESPECIAL EN SUS VIDAS

Príncipe Andrés renuncia a títulos reales tras escándalo con Jeffrey Epstein
Príncipe Andrés renuncia a títulos reales tras escándalo con Jeffrey Epstein

Príncipe Andrés renuncia a títulos reales tras escándalo con Jeffrey Epstein

SLP

AP

La monarquía británica bajo presión por la controversia del príncipe Andrés y su vínculo con Jeffrey Epstein.

Policía investiga si el príncipe Andrés pidió a un oficial buscar información sobre Giuffre
Policía investiga si el príncipe Andrés pidió a un oficial buscar información sobre Giuffre

Policía investiga si el príncipe Andrés pidió a un oficial buscar información sobre Giuffre

SLP

AP

La policía de Londres investiga si el príncipe Andrés buscó información para desacreditar a Virginia Giuffre.