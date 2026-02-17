"Diablero" de Abastos deberá enfrentar un proceso penal

El diablero que agredió a un motociclista será puesto a disposición de la autoridad y deberá enfrentar los cargos penales que de ahí se deriven, pero además habrá colaboración para presentar lo que resulte necesario en caso de que el Ministerio Público lo requiera, informó el presidente del Patronato del Centro de Abastos Emmanuel Valdez.

Video evidencia agresión y respuesta institucional

Este lunes por la mañana surgió un video difundido en redes sociales, que pone en evidencia una agresión violenta de un cargador de Abastos a un motociclista.

El presidente de los mayoristas explicó que lo que se hace es poner orden en el Centro de Abastos y se debe empezar por la casa, por lo que el trabajador que agredió al motociclista enfrentará las consecuencias de la ley.

Colaboración con autoridades para esclarecer hechos

Dijo que están cooperando con la Guardia Civil y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado para el esclarecimiento de los hechos, pero principalmente porque hay suficientes evidencias de lo que se ve claramente como una conducta delictiva, y por lo tanto de hechos que derivan en una responsabilidad que debe sopesarse ante una autoridad.

Dijo que el sistema de vigilancia del propio Centro de Abastos es suficiente para recabar la información que deriva en que no haya duda de que una persona incurrió en actos que le endosan responsabilidad penal.