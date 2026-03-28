Difícil, proceder legalmente contra vandalismo: Azuara

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, explicó que las denuncias por actos de vandalismo contra infraestructura pública dependen, en gran medida, de que exista un responsable identificado.

Luego de que se reportara un nuevo daño en la Alameda, apenas semanas después de que este tipo de incidentes había disminuido, el funcionario señaló que, aunque las reparaciones se realizan de inmediato, no siempre es posible proceder legalmente. Esto luego de que se diera a conocer que la Sindicatura Municipal únicamente registró 9 denuncias por vandalismo ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalló que el criterio para que la Sindicatura Municipal presente denuncias ante la FGE se basa en contar con evidencia clara y, sobre todo, con una persona responsable. En ese sentido, la intervención de la corporación de Seguridad Pública resulta clave, ya que cuando se logra identificar a alguien, se puede iniciar el proceso legal y exigir la reparación del daño.

Azuara comentó que, por ejemplo, en el caso de la Alameda existe una denuncia general abierta debido a los constantes daños registrados, pero esto no implica que cada incidente pueda ser atribuido a una persona en específico.

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El funcionario también señaló que el vandalismo se concentra principalmente en el Centro Histórico, donde el mobiliario urbano, como bancas, es uno de los elementos más afectados. Mencionó casos recientes en calles como Zaragoza y Carranza, donde incluso ha sido necesario reemplazar piezas completas.

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Ante este panorama, insistió en que el seguimiento legal depende de que haya detenciones o responsables plenamente identificados; de lo contrario, las acciones se limitan a la reparación del daño y al mantenimiento de los espacios públicos.