Diputada con licencia nueva presidenta concejal de Villa de Pozos

El Congreso del Estado nombró a la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas como nueva presidenta concejal de Villa de Pozos, luego de que el pleno aprobó el dictamen con 24 votos a favor y tres en contra. Su designación se dio tras la renuncia de Teresa Rivera Acevedo, quien dejó el cargo a un año de haber asumido la representación del consejo municipal.

La decisión legislativa provocó divisiones dentro del Congreso. Los diputados Marco Gama (Movimiento Ciudadano) y Gabriela López (Morena) cuestionaron que la sustitución se resolviera desde el Legislativo y no al interior del propio consejo municipal instalado en 2024. Advirtieron que esta intervención podría contravenir el decreto de creación del municipio y afectar los derechos de los concejales en funciones.

López sostuvo que, si el Congreso asume estas atribuciones, entonces "todas las decisiones que se toman en el Cabildo de Villa de Pozos tendrían que pasar por este Congreso, no nada más las renuncias".

Por su parte, legisladores del Partido Verde, como Héctor Serrano, defendieron la facultad del Congreso para realizar los nombramientos mientras el municipio no cuente con un Cabildo electo. Recordaron que los artículos transitorios del decreto contemplan estas designaciones durante el periodo de transición, con el fin de garantizar la operación administrativa del nuevo municipio.

Durante la discusión también se insistió en la ausencia de un calendario para la primera elección municipal en Villa de Pozos. Diputados señalaron que la población continúa sin una fecha definida para elegir a sus autoridades, pese a los compromisos asumidos desde la municipalización.

Tras la aprobación del dictamen, Aradillas rindió protesta ante el pleno y asumió formalmente la presidencia concejal. La sesión contó con la presencia del dirigente estatal del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho.