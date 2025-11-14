logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Diputada con licencia nueva presidenta concejal de Villa de Pozos

El Congreso aprobó su designación en medio de desacuerdos sobre las facultades legislativas

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 14, 2025 10:18 a.m.
A
Diputada con licencia nueva presidenta concejal de Villa de Pozos

El Congreso del Estado nombró a la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas como nueva presidenta concejal de Villa de Pozos, luego de que el pleno aprobó el dictamen con 24 votos a favor y tres en contra. Su designación se dio tras la renuncia de Teresa Rivera Acevedo, quien dejó el cargo a un año de haber asumido la representación del consejo municipal.

La decisión legislativa provocó divisiones dentro del Congreso. Los diputados Marco Gama (Movimiento Ciudadano) y Gabriela López (Morena) cuestionaron que la sustitución se resolviera desde el Legislativo y no al interior del propio consejo municipal instalado en 2024. Advirtieron que esta intervención podría contravenir el decreto de creación del municipio y afectar los derechos de los concejales en funciones.

López sostuvo que, si el Congreso asume estas atribuciones, entonces "todas las decisiones que se toman en el Cabildo de Villa de Pozos tendrían que pasar por este Congreso, no nada más las renuncias".

Por su parte, legisladores del Partido Verde, como Héctor Serrano, defendieron la facultad del Congreso para realizar los nombramientos mientras el municipio no cuente con un Cabildo electo. Recordaron que los artículos transitorios del decreto contemplan estas designaciones durante el periodo de transición, con el fin de garantizar la operación administrativa del nuevo municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la discusión también se insistió en la ausencia de un calendario para la primera elección municipal en Villa de Pozos. Diputados señalaron que la población continúa sin una fecha definida para elegir a sus autoridades, pese a los compromisos asumidos desde la municipalización.

Tras la aprobación del dictamen, Aradillas rindió protesta ante el pleno y asumió formalmente la presidencia concejal. La sesión contó con la presencia del dirigente estatal del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputada con licencia nueva presidenta concejal de Villa de Pozos
Diputada con licencia nueva presidenta concejal de Villa de Pozos

Diputada con licencia nueva presidenta concejal de Villa de Pozos

SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso aprobó su designación en medio de desacuerdos sobre las facultades legislativas

Frío extremo deja mínimas de 1°C y lluvias en varias zonas de SLP
Frío extremo deja mínimas de 1°C y lluvias en varias zonas de SLP

Frío extremo deja mínimas de 1°C y lluvias en varias zonas de SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte heladas en el Altiplano y refrescamiento generalizado por el frente frío 13 ya instalado

Magistrados hicieron copy paste de fallo: Lutzow Steiner
Magistrados hicieron copy paste de fallo: Lutzow Steiner

Magistrados hicieron copy paste de fallo: Lutzow Steiner

SLP

Martín Rodríguez

Magistrados del STJE reproducen resolución ilegal en caso de Lutzow Steiner

Pagará gobierno deuda de 12 mil 630 mdp a Pensiones
Pagará gobierno deuda de 12 mil 630 mdp a Pensiones

Pagará gobierno deuda de 12 mil 630 mdp a Pensiones

SLP

Rubén Pacheco

Corresponde a retenciones o aportaciones de la administración pasada