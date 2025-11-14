logo pulso
Frío extremo deja mínimas de 1°C y lluvias en varias zonas de SLP

Protección Civil advierte heladas en el Altiplano y refrescamiento generalizado por el frente frío 13 ya instalado

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 07:34 a.m.
A
Frío extremo deja mínimas de 1°C y lluvias en varias zonas de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 13 ya se encuentra impactando a San Luis Potosí, dejando un marcado descenso de temperaturas, mínimas de hasta 1°C en la zona centro y heladas probables en el Altiplano.

Según el pronóstico oficial, la zona centro registrará máximas de 25°C y mínimas de 1°C; en el Altiplano las temperaturas bajarán a 5°C, con riesgo de heladas durante la madrugada. En contraste, la Huasteca alcanzará máximas de 31°C, aunque por la tarde se prevén lluvias y lloviznas en las sierras y municipios de la zona media.

Protección Civil llamó a la población a extremar cuidados:

  • Abrígate en capas para conservar el calor corporal.
  • Ventila adecuadamente calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Protege tuberías y medidores ante posibles congelamientos.
  • Hidrátate, aun sin sensación de sed, y consume vitamina C.
  • Atiende a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.

