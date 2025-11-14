Frío extremo deja mínimas de 1°C y lluvias en varias zonas de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 13 ya se encuentra impactando a San Luis Potosí, dejando un marcado descenso de temperaturas, mínimas de hasta 1°C en la zona centro y heladas probables en el Altiplano.

Según el pronóstico oficial, la zona centro registrará máximas de 25°C y mínimas de 1°C; en el Altiplano las temperaturas bajarán a 5°C, con riesgo de heladas durante la madrugada. En contraste, la Huasteca alcanzará máximas de 31°C, aunque por la tarde se prevén lluvias y lloviznas en las sierras y municipios de la zona media.

Protección Civil llamó a la población a extremar cuidados:

Abrígate en capas para conservar el calor corporal.

Ventila adecuadamente calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Protege tuberías y medidores ante posibles congelamientos.

Hidrátate, aun sin sensación de sed, y consume vitamina C.

Atiende a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Evita cambios bruscos de temperatura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí