Frío extremo deja mínimas de 1°C y lluvias en varias zonas de SLP
Protección Civil advierte heladas en el Altiplano y refrescamiento generalizado por el frente frío 13 ya instalado
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 13 ya se encuentra impactando a San Luis Potosí, dejando un marcado descenso de temperaturas, mínimas de hasta 1°C en la zona centro y heladas probables en el Altiplano.
Según el pronóstico oficial, la zona centro registrará máximas de 25°C y mínimas de 1°C; en el Altiplano las temperaturas bajarán a 5°C, con riesgo de heladas durante la madrugada. En contraste, la Huasteca alcanzará máximas de 31°C, aunque por la tarde se prevén lluvias y lloviznas en las sierras y municipios de la zona media.
Protección Civil llamó a la población a extremar cuidados:
- Abrígate en capas para conservar el calor corporal.
- Ventila adecuadamente calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Protege tuberías y medidores ante posibles congelamientos.
- Hidrátate, aun sin sensación de sed, y consume vitamina C.
- Atiende a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
