Diputada deja curul sin explicar motivos

Sin explicar los motivos ni el tiempo de ausencia, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Ruelas Gaytán, dejó su cargo en el Congreso del Estado tras solicitar licencia por tiempo indefinido, efectiva desde el 15 de abril.

En su lugar, la suplente María Antonia Castro Castañeda asumió la diputación aprobada por mayoría por el distrito X de Soledad de Graciano Sánchez, luego de rendir protesta durante la sesión del pleno en la que se dio trámite a la solicitud.

Con su incorporación, también tomó la presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, posición que ocupaba Ruelas Gaytán, y se integró a las funciones legislativas.

Castro Castañeda cuenta con experiencia en la administración municipal de Soledad, donde ha trabajado en áreas como cultura, participación ciudadana y servicios generales. Entre 2015 y 2018 se desempeñó como directora del Archivo Municipal.

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En la misma sesión, el Congreso realizó ajustes en su Mesa Directiva, donde la diputada Jaquelin Jáuregui Mendoza, también del PT, asumió nuevas funciones. La suplente permanecerá en el cargo mientras la licencia continúe vigente.

Este relevo se suma a otros registrados en la actual LXIV Legislatura. En abril del año pasado, Crisógono Pérez López asumió una curul tras la licencia indefinida de Juan Carlos Bárcenas Ramírez por motivos médicos; mientras que en noviembre de 2025, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez rindió protesta como suplente, luego de que Martha Patricia Aradillas Aradillas fuera designada presidenta del Concejo Municipal de Villa de Pozos.