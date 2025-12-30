logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Diputadas y diputados se llevaron "Navidad" de 323 mil pesos c/u

Entre salario y 70 días de aguinaldo, las y los 27 legisladores potosinos vieron abundancia en sus cuentas

Por Iván Edmundo Rodríguez

Diciembre 30, 2025 02:03 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Con un salario bruto de 132 mil pesos mensuales y gracias a las canonjías históricas en el Congreso de San Luis Potosí, las y los diputados vieron engordadas sus cuentas para las fiestas de diciembre y Año Nuevo, periodo en el que, cada uno o una, podrá disponer de un monto neto que rebasó los 320 mil pesos.

De acuerdo con información recabada sobre las finanzas legislativas, cada uno de los 27 miembros de la actual Legislatura goza de 70 días de aguinaldo con cargo al erario, lo que representan 226 mil 380 pesos libres, es decir, después sus obligaciones fiscales.

A la jauja decembrina, se suman los 97 mil pesos netos que reciben las y los congresistas por su salario de diciembre, descontando impuestos, lo que se traduce en una "Navidad" de poco más de 323 mil pesos líquidos, más de 8.7 millones de pesos entre todas y todos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En su balance de 2025 sobre el trabajo de la actual Legislatura, la organización Ciudadanos Observando ha criticado que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mantuvo los apoyos extraordinarios para diputadas y diputados, pues cuentan con 7 mil 500 pesos mensuales en vales de gasolina.

Además, ha criticado la falta de transparencia de este Poder del Estado sobre el manejo de los recursos públicos.

LEA TAMBIÉN

Anuario 2025 | Destacó Congreso por gastos y polémica 'Ley Gobernadora'

Ciudadanos Observando recordó también la supuesta camioneta de Sara Rocha y una calle con el nombre de la diputada Leticia Vázquez

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprobación de Ley Gobernadora no cierra el debate: consejera
Aprobación de Ley Gobernadora no cierra el debate: consejera

Aprobación de "Ley Gobernadora" no cierra el debate: consejera

SLP

Ana Paula Vázquez

Graciela Díaz Vázquez admitió que la rapidez con que fue avalada en Congreso le sorprendió

Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?
Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?

Gráfico | ¿Cómo operará el transporte público por Año Nuevo?

SLP

Pulso Online

La SCT informó de los horarios especiales para este 31 de diciembre y 1 de enero

Diputadas y diputados se llevaron Navidad de 323 mil pesos c/u
Diputadas y diputados se llevaron Navidad de 323 mil pesos c/u

Diputadas y diputados se llevaron "Navidad" de 323 mil pesos c/u

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Entre salario y 70 días de aguinaldo, las y los 27 legisladores potosinos vieron abundancia en sus cuentas

Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE
Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

Alza en denuncias por maltrato animal refleja cambio en participación ciudadana: FGE

SLP

Samuel Moreno

La dependencia reporta avances en la respuesta institucional