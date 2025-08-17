Diputado asegura que SLP es seguro pese a alerta de EE.UU.

El diputado federal José Luis Fernández Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó que San Luis Potosí se encuentra en condiciones de seguridad favorables en comparación con otras entidades de la región, posicionando al estado como un destino confiable para visitantes y comerciantes.

"Entre sus prioridades, yo creo que, en San Luis Potosí, en esa parte, vamos por buen camino. Si nos contrastamos con nuestros estados vecinos, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, pues yo creo que estamos en condiciones mucho mejor que todos ellos", señaló.

Fernández Martínez reconoció el mérito de las autoridades estatales por mantener la estabilidad en medio de contextos regionales más complejos. Sumado a ello, envió un mensaje de confianza a los comerciantes y visitantes, especialmente ante la realización de eventos importantes como la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo).

En cuanto a la seguridad en zonas específicas del estado, Fernández Martínez destacó los avances en la región huasteca, aunque enfatizó la importancia del autocuidado; "la zona huasteca presenta niveles de seguridad importantes y evidentemente siempre el autocuidado es importante, pero que sepan que hay un estado garante que responde y que está al pendiente de la gente", concluyó.

Este mensaje cobra relevancia en un contexto reciente en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la cautela que deben tener sus ciudadanos al visitar San Luis Potosí, debido a riesgos de terrorismo, delincuencia y secuestro.

La alerta ubica a la entidad en el Nivel 2 de Mayor Precaución, argumentando que existen riesgos de violencia por grupos terroristas, cárteles y bandas criminales, y reporta que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestros.