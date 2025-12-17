Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

logo pulso
El Congreso plantea prevención y posible análisis de sanciones por robos y vandalismo en planteles.

Diciembre 17, 2025 01:21 p.m.
Ante el inicio del periodo vacacional, el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, llamó a autoridades educativas, corporaciones de seguridad y padres de familia a fortalecer la vigilancia y el cuidado de los planteles escolares para prevenir robos y actos vandálicos, según un comunicado oficial.

El legislador señaló que durante los recesos escolares se incrementan los daños a la infraestructura educativa, lo que impacta en los recursos destinados a la formación académica de niñas, niños y adolescentes. Indicó que la preservación de los bienes escolares es relevante porque su afectación incide en el desarrollo educativo.

Pérez López recordó que en otras entidades del país se han impulsado reformas legales para endurecer sanciones contra quienes cometen robos o vandalismo en centros educativos, y consideró viable analizar una medida similar en San Luis Potosí para inhibir estas conductas.

Reconoció que en algunos casos los responsables pueden ser menores de edad, por lo que planteó un enfoque preventivo sin dejar de lado la aplicación de la ley, y subrayó la responsabilidad de padres o tutores en estos casos.

Finalmente, el diputado destacó la coordinación entre autoridades, comunidad educativa y ciudadanía como un factor para proteger los planteles y asegurar condiciones adecuadas al inicio del próximo ciclo escolar.

