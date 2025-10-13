Diputados anuncian donativo, pero no dicen cuándo ni cuánto

logo pulso
Por Samuel Moreno

Octubre 13, 2025 01:15 p.m.
A
Ante las severas afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la región Huasteca, los diputados de las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza anunciaron que donarán una parte de su dieta legislativa para apoyar a las familias que resultaron damnificadas.

El coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Héctor Serrano Cortés, informó que la decisión fue tomada como un acto de solidaridad frente a la emergencia que atraviesan municipios como San Vicente, Matlapa, Axtla y Tamazunchale, donde decenas de personas perdieron sus viviendas y pertenencias.

Serrano Cortés adelantó que este martes se dará a conocer el monto total del recurso recaudado, así como el mecanismo mediante el cual se entregará el apoyo. Además, señaló que extenderán la invitación al resto de los grupos parlamentarios para que se sumen a la iniciativa y amplíen el alcance de la ayuda.

