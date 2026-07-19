logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dirección de Panteones activa trabajos de limpieza

Por Leonel Mora

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
A
Dirección de Panteones activa trabajos de limpieza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Trabajadores de la Dirección de Panteones, perteneciente a Servicios Municipales de Villa de Pozos, aprovecharon que no hay fechas importantes de visitas a los panteones, para dar mantenimiento el camposanto principal ubicado en la cabecera.

      Se podó la maleza que creció con las lluvias más recientes, se aplicó pintura en superficies determinadas y también se rehabilitaron instalaciones hidráulicas como las piletas, entre otras cosas, que sumarán a que el cementerio sea no solamente más funcional, sino más agradable a la vista de sus próximos visitantes.

      Un punto importante en el mantenimiento de las piletas de agua es evitar que sean un punto de reproducción de mosquitos, ya que estos insectos son transmisores de enfermedades que pueden ser de alto riesgo, como la malaria (paludismo), el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros virus.

      Si bien ya pasaron fechas importantes de visita como el 30 de abril, Día de la Niñez, 10 de mayo, Día de la Madre y 21 de junio, Día del Padre, el personal municipal consideró importante mantener los cementerios en condiciones óptimas y no esperar a otras fechas importantes, como las festividades de los difuntos de principios de noviembre.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre
        CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre

        CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Multas económicas representan más del 95% de las medidas aplicadas en el periodo reportado.

        Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua
        Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua

        Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua

        SLP

        Rubén Pacheco

        Recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol

        Colsan reporta aumento en ingreso a ciencias sociales 2026
        Colsan reporta aumento en ingreso a ciencias sociales 2026

        Colsan reporta aumento en ingreso a ciencias sociales 2026

        SLP

        Rubén Pacheco

        El CPI admitió cerca de 60 estudiantes en posgrados de ciencias sociales para el ciclo 2026.

        Pese a gestiones, municipios no concretan apoyo a Cruz Roja
        Pese a gestiones, municipios no concretan apoyo a Cruz Roja

        Pese a gestiones, municipios no concretan apoyo a Cruz Roja

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La corporación enfrenta una demanda constante de servicios de emergencia