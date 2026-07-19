Dirección de Panteones activa trabajos de limpieza
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Trabajadores de la Dirección de Panteones, perteneciente a Servicios Municipales de Villa de Pozos, aprovecharon que no hay fechas importantes de visitas a los panteones, para dar mantenimiento el camposanto principal ubicado en la cabecera.
Se podó la maleza que creció con las lluvias más recientes, se aplicó pintura en superficies determinadas y también se rehabilitaron instalaciones hidráulicas como las piletas, entre otras cosas, que sumarán a que el cementerio sea no solamente más funcional, sino más agradable a la vista de sus próximos visitantes.
Un punto importante en el mantenimiento de las piletas de agua es evitar que sean un punto de reproducción de mosquitos, ya que estos insectos son transmisores de enfermedades que pueden ser de alto riesgo, como la malaria (paludismo), el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros virus.
Si bien ya pasaron fechas importantes de visita como el 30 de abril, Día de la Niñez, 10 de mayo, Día de la Madre y 21 de junio, Día del Padre, el personal municipal consideró importante mantener los cementerios en condiciones óptimas y no esperar a otras fechas importantes, como las festividades de los difuntos de principios de noviembre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre
Ana Paula Vázquez
Multas económicas representan más del 95% de las medidas aplicadas en el periodo reportado.
Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua
Rubén Pacheco
Recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol
Colsan reporta aumento en ingreso a ciencias sociales 2026
Rubén Pacheco
El CPI admitió cerca de 60 estudiantes en posgrados de ciencias sociales para el ciclo 2026.