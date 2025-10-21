logo pulso
Docentes de Medicina piden cambios que garanticen salud física y mental de alumnado

15 académicos calificaron como inadmisibles los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho

Por Leonel Mora

Octubre 21, 2025 12:03 p.m.
A
Fernando Díaz Barriga / Foto: Archivo

Fernando Díaz Barriga / Foto: Archivo

Docentes de la Licenciatura de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se solidarizaron con las protestas estudiantiles de este martes y exigieron a la Rectoría que vigile y evite que grupos ajenos a la la institución intervengan buscando provocar y sacar provecho del movimiento de las y los alumnos.

Al menos 15 académicos firmaron un escrito dirigido no solamente a las autoridades de la UASLP sino también a autoridades municipales y estatales (sin especificar nombres ni puestos).

En el documento aparece como responsable de la publicación el investigador y catedrático de la Facultad, Fernando Díaz Barriga.

Además de pedir que se aplique la Ley y la normativa universitaria a los involucrados en una presunta agresión sexual a una alumna en las instalaciones de la Facultad de Derecho, el viernes pasado, las y los docentes de Medicina expusieron que estarán atentos a que se generen cambios que garanticen la salud física y mental de las y los estudiantes en su paso por la Universidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Calificaron como inadmisibles los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho y declararon que la ciudad de San Luis Potosí debe ser un espacio cívico para el disfrute de todos los derechos humanos.

Por tanto, pidieron a la población en general, respeto absoluto a las protestas de las y los universitarios.

