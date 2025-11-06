Docentes en Fac. de Derecho piden respetar proceso para nueva dirección

Maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) hicieron un llamado al rector Alejandro Zermeño Guerra para que garantice el respeto a la convocatoria emitida por el Consejo Directivo Universitario (CDU) en el proceso de renovación de la dirección del plantel, luego de los recientes hechos que derivaron en la salida del exdirector Germán Pedroza Gaitán, tras el caso de una alumna presuntamente agredida sexualmente dentro de las instalaciones.

El pronunciamiento surge después de que un grupo de profesoras propusiera que la nueva convocatoria se limitara solo a mujeres, bajo el argumento de aplicar acciones afirmativas. En respuesta, otros docentes advirtieron que esa medida sería contraria al Estatuto Universitario, que permite participar a hombres y mujeres por igual.

El director interino, Javier Delgado Sam, explicó cómo llegó al cargo, señalando que su nombramiento fue una designación del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, conforme a lo que marca el Estatuto Orgánico de la UASLP, que establece que el director interino debe provenir de dicho órgano colegiado.

Añadió que su papel es garantizar estabilidad y conducir el proceso de sucesión de manera ordenada y con apego a la normativa.

La reunión se realizó en el Aula Magna de la propia Facultad de Derecho, donde decenas de profesores, hombres y mujeres, expresaron su respaldo a que el proceso se conduzca dentro del marco legal y con respeto a los órganos colegiados.

"Mi función es cuidar que todo se haga conforme al Estatuto, sin sesgos ni exclusiones. La Facultad necesita recuperar la confianza con legalidad y diálogo", expresó Delgado Sam.

La consejera maestra Georgina González reiteró que el Consejo Directivo Universitario cuenta con el respaldo para llevar a cabo el proceso conforme a la ley, y pidió que la renovación se desarrolle "sin imposiciones ni divisiones".

Otros docentes coincidieron en que la igualdad no puede construirse con exclusiones y que la universidad debe garantizar la participación de todos los perfiles que cumplan con los requisitos, sin distinción de género.