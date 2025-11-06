Necesario actualizar normativa de hotelería

Será necesario elaborar una lista de cotejo para determinar qué es necesario actualizar en las leyes y reglamentos de Protección Civil, porque ya se necesita una normatividad particular para cada tipo de servicio de hospedaje, ya que las normas actuales datan de hace 40 años, informó el presidente local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Iván Chávez Sandoval.

Dijo que más que acompañamiento de la autoridad, lo que se necesita es realizar adecuaciones a la ley y crear particularidades reglamentarias según el tipo de hotel del que se trata.

Recordó que hay industria hotelera que data de más de medio siglo, y sus reglas de operación son distintas a las de alguna instalación hotelera de reciente creación, y por lo tanto, también son diferentes las condiciones operativas.

Añadió que más que cualquier otra condición que pudiera verse en pro o en contra, lo que se necesita es personalizar y adaptar las condiciones de Protección Civil, puesto que en términos operativos, lo ideal para las actividades de cada hotel sería la generación de reformas a las leyes, y su acompañamiento con los reglamentos específicos.

Una medida de esa naturaleza implicaría trabajo legislativo para reformar artículos clave de la ley, y generar cláusulas particulares en los reglamentos. Además, dijo, así consideraría la operación de hoteles muy antiguos, los hoteles de paso, los moteles, los hoteles de zona urbana, los hoteles premium y los hoteles boutique, entre otros.