Drones agrícolas llegan al campo potosino

Aerofumigación reduce costos y riesgos.

Por Redacción

Febrero 09, 2026 11:37 a.m.
A
Drones agrícolas llegan al campo potosino

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí puso en marcha el programa Aerofumigación Inteligente en la comunidad El Huizache, donde se realizaron sobrevuelos con dron agrícola para la fumigación de cultivos.

De acuerdo con la información difundida, la intervención permitió tecnificar siete hectáreas y beneficiar a seis productores, quienes ahora cuentan con un método que reduce tiempos de trabajodisminuye costos de producción y evita la exposición directa a químicos.

La estrategia forma parte de un esquema de innovación tecnológica aplicada al campo, con el objetivo de mejorar la productividad agrícola y las condiciones de trabajo en zonas rurales de la capital.

El secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, señaló que el programa busca acercar herramientas tecnológicas al sector agrícola como parte del proceso de tecnificación del campo.

La administración municipal encabezada por Enrique Galindo Ceballos indicó que este tipo de acciones apuntan a mejorar la economía rural y proteger la salud de las personas productoras mediante el uso de nuevas tecnologías.

