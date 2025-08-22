Alcalde arranca entrega de 30 mil mochilas y útiles

El alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha el programa Te Cambio la Mochila, con el que se entregarán 30 mil mochilas y paquetes de útiles escolares a estudiantes de educación básica en la capital, como un apoyo directo a las familias en este regreso a clases.

El arranque tuvo lugar en el histórico Hogar del Niño, “un espacio simbólico y de gran valor para generaciones de potosinos”, señaló el presidente municipal.

El alcalde Enrique Galindo destacó que este programa busca que el regreso a clases sea una oportunidad y no un problema económico. “No es solo una mochila, es una herramienta de trabajo. Queremos que las niñas y niños tengan todo lo necesario para salir adelante en sus estudios y a los padres y madres les decimos que no están solos, que este gobierno municipal es su aliado en la educación”.

El secretario de Bienestar, Edmundo Torrescano Medina, explicó que la instrucción del alcalde fue clara: que los apoyos lleguen a las familias que más lo necesitan. Detalló que las mochilas y útiles se entregarán sin condicionamientos y de manera equitativa en colonias y comunidades de San Luis Potosí.

“Este programa tiene tres características: reconoce la identidad de cada niño, entrega útiles universales para cualquier grado escolar y garantiza un apoyo libre de intereses políticos”, remarcó.

Durante el evento, la alumna Natalie Noemí, de segundo grado de secundaria, agradeció en nombre de sus compañeros el respaldo del Ayuntamiento, “Estos útiles escolares serán de gran ayuda para nuestros estudios. Gracias al presidente municipal Enrique Galindo y al secretario Edmundo Torrescano por hacer posible este día tan especial”. Con Te Cambio la Mochila, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de construir un San Luis Amable, donde la educación sea siempre prioridad.