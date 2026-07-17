logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

E. Galindo consolida alianza de seguridad con la Zona Industrial

El nuevo Consejo es modelo de participación reconocido nacionalmente

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A
E. Galindo consolida alianza de seguridad con la Zona Industrial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial, un mecanismo permanente de coordinación que reúne por primera vez a representantes empresariales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y empresas de seguridad privada. Durante la sesión, Jorge Jaramillo Baena asumió la presidencia del Consejo y José de Jesús Torres Sandoval la Secretaría Técnica.

      Este Consejo se incorpora al modelo de seguridad ciudadana de San Luis Capital, reconocido a nivel nacional y alineado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la participación de la sociedad organizada en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia.

      Se trata de una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía que ya opera mediante más de 800 Comités de Seguridad Ciudadana en colonias y comunidades, además de un esquema consolidado en el Centro Histórico, donde la coordinación permanente ha permitido atender las necesidades particulares de este sector.

      Enrique Galindo destacó que la Zona Industrial concentra diariamente alrededor de 120 mil trabajadores, usuarios y visitantes, una población equivalente a la del cuarto municipio más grande del estado, por lo que requiere una estrategia específica y acorde con su importancia económica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Alcalde instruyó mantener un mando operativo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con elementos y patrullas asignados para fortalecer la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta.

      En la integración del Consejo participaron funcionarios de la Capital, corporaciones municipales y estatales, representantes de la FGR, del Ejército, PC Municipal y Estatal, Bomberos, la UUZI, entre otros.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP
        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP

        Acuerdos reparatorios suman más de $56 millones en SLP

        SLP

        Pulso Online

        Fueron acordados como reparación del daño para víctimas durante el primer semestre de 2026

        Desglosa Ceepac criterios para considerar campañas anticipadas
        Desglosa Ceepac criterios para considerar campañas anticipadas

        Desglosa Ceepac criterios para considerar "campañas anticipadas"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Las autoridades electorales deben actuar conforme a la normativa y criterios del Tribunal Electoral, explicó Blanco López

        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP
        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP

        Conagua da plazo para regularizar títulos en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Usuarios con concesiones vencidas podrán normalizar su situación jurídica para uso legal del agua

        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada
        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada

        Analiza Congreso corregir otra reforma impugnada

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Descartan que se evidencien deficiencias en la técnica legislativa