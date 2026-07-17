E. Galindo consolida alianza de seguridad con la Zona Industrial

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El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó la instalación y toma de protesta del Consejo de Seguridad de la Zona Industrial, un mecanismo permanente de coordinación que reúne por primera vez a representantes empresariales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y empresas de seguridad privada. Durante la sesión, Jorge Jaramillo Baena asumió la presidencia del Consejo y José de Jesús Torres Sandoval la Secretaría Técnica.

Este Consejo se incorpora al modelo de seguridad ciudadana de San Luis Capital, reconocido a nivel nacional y alineado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la participación de la sociedad organizada en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas en la materia.

Se trata de una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía que ya opera mediante más de 800 Comités de Seguridad Ciudadana en colonias y comunidades, además de un esquema consolidado en el Centro Histórico, donde la coordinación permanente ha permitido atender las necesidades particulares de este sector.

Enrique Galindo destacó que la Zona Industrial concentra diariamente alrededor de 120 mil trabajadores, usuarios y visitantes, una población equivalente a la del cuarto municipio más grande del estado, por lo que requiere una estrategia específica y acorde con su importancia económica.

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El Alcalde instruyó mantener un mando operativo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con elementos y patrullas asignados para fortalecer la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta.

En la integración del Consejo participaron funcionarios de la Capital, corporaciones municipales y estatales, representantes de la FGR, del Ejército, PC Municipal y Estatal, Bomberos, la UUZI, entre otros.