Edil de Ahualulco reprueba conducta de regidor y sanciona a sus policías

Federico Monsiváis consideró que los agentes debieron actuar sin miramientos

Por Pulso Online

Octubre 28, 2025 11:31 a.m.
A
El alcalde Federico Monsiváis Rojas junto al regidor Ernesto Niño Sánchez / Foto: Especial

El alcalde Federico Monsiváis Rojas junto al regidor Ernesto Niño Sánchez / Foto: Especial

El alcalde Federico Monsiváis Rojas fijó postura tras el video que exhibe al regidor Ernesto Niño Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en aparente estado de ebriedad e insultando a policías municipales.

Calificó los hechos como "una conducta inaceptable de un servidor público" y negó que su gobierno encubra a nadie.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el edil sostuvo que está "totalmente en desacuerdo con el actuar del regidor", y remarcó que su administración no apoya ese tipo de comportamientos. "A mí nunca me van a ver borracho y menos faltando el respeto a la policía", expresó.

Monsiváis Rojas enfatizó que los funcionarios deben "dar el ejemplo y comportarse con respeto", independientemente del partido al que pertenezcan. "Aquí no tiene nada que ver si es del Verde o de Nueva Alianza; todos tenemos que comportarnos", subrayó.

Además, adelantó que los agentes involucrados también serán sancionados, pues considera que debieron haber actuado sin miramientos, pese a que el implicado fuera regidor. "Cuando los ciudadanos le empiezan a mentar la madre a la policía, como en este caso, la policía debe de actuar", declaró.

Federico Monsiváis Rojas

El presidente municipal reafirmó que su administración no protege ni apadrina a nadie. "No estamos apapachando a nadie ni es la indicación que yo haya dado", insistió, al tiempo que defendió la importancia del respeto mutuo entre ciudadanía y corporaciones.

El video, difundido, muestra al regidor Niño Sánchez discutiendo e insultando a los agentes que le impidieron cruzar por una calle cerrada. El incidente generó indignación entre habitantes, quienes exigieron sanciones tanto para el funcionario como para los policías que no intervinieron durante el altercado.

Video | Regidor del PVEM en Ahualulco insulta a policías

