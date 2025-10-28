UASLP: ¿Qué facultades levantaron paro y cuáles lo mantienen?
Siete entidades académicas retomarán sus actividades a partir de este martes y miércoles
La noche de lunes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó sobre las facultades y entidades académicas que levantaron el paro y retomarán sus actividades a partir de este martes y miércoles.
También, se informó sobre las facultades que aun siguen en paro y mantienen sus procesos internos de diálogo.
EL COMUNICADO:
