UASLP: ¿Qué facultades levantaron paro y cuáles lo mantienen?

Siete entidades académicas retomarán sus actividades a partir de este martes y miércoles

Por Redacción

Octubre 28, 2025 11:22 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La noche de lunes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó sobre las facultades y entidades académicas que levantaron el paro y retomarán sus actividades a partir de este martes y miércoles. 

También, se informó sobre las facultades que aun siguen en paro y mantienen sus procesos internos de diálogo.

EL COMUNICADO: 

