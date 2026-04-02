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Educadora acusada en IMSS seguirá detenida; amplían plazo

Juez definirá situación la próxima semana

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 03:51 p.m.
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Acusada sigue en La Pila

Acusada sigue en La Pila

La defensa de Leticia N, educadora de la guardería infantil No. 001 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detenida en días pasados por el delito de violación específica agravada en contra de una niña, solicitó la duplicidad del término constitucional.

Es decir, el plazo inicial de 72 horas se duplicará y su situación jurídica se resolverá entre el lunes y el martes de la próxima semana, donde el juez de Control a cargo de la carpeta de investigación, determinará la procedencia o no de la vinculación a proceso penal.

Reacciones y contexto del caso en la guardería

Mientras ello se desahoga, la trabajadora federal se mantiene recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila.

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Por la detención de la trabajadora acusada de una supuesta agresión sexual , empleadas de la guardería infantil No. 001 del IMSS, ubicada en la calle Manuel José Othón, se manifestaron con pancartas este miércoles e informaron que laboran bajo protesta.

El pasado lunes, luego que el juez de Control obsequiara el mandamiento judicial, la  Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía  General  del  Estado (FGE), cumplimientó la orden de aprehensión en contra de la trabajadora, al salir de dicho centro de trabajo.

De acuerdo con la causa penal iniciada por la  Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, la agresión habría ocurrido en agosto del 2025 luego que la madre detectó que su hija presentaba malestares en la zona genital.

Según la testimonial vertida por la infante, la empleada supuestamente le realizó tocamientos bruscos en contra de su voluntad, acciones que motivaron la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público.

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