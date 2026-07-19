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El CJM será financiado con más de 1.3 mdp

Por Rubén Pacheco

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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      Con un financiamiento por un millón 301 mil 333.66 pesos otorgado por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU) para este 2026, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en San Luis Potosí podrá equipar sus instalaciones. 

      La dependencia ratificó que es necesario tener equipo de cómputo con un rápido funcionamiento y procesamiento de datos, que no se ciclen, ni se ralenticen al estar atendiendo a la usuaria, por ello, se requiere de un procesador que les dé un tiempo de operación de más de 5 años.

      Además la urgencia de comprar impresoras multifuncionales, dado que manejo de datos confidenciales y de historias de vida, relacionados con denuncias, órdenes de protección, entrevistas, narraciones de hechos de violencia, entre otros, en aras de procesar grandes volúmenes de impresiones y de copias.

      Se adquirirá además equipo tecnológico y un vehículo automático de cuatro puertas, indispensable para el traslado de las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, así como para los trámites judiciales, médicos y cuando se requiera a refugios o casa de emergencia.

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      Precisó que, entre enero a diciembre de 2025, en el inmueble ubicado en la calle Mariano Arista de la capital potosina, se brindaron servicios gratuitos a 2 mil 911 mujeres víctimas quienes acudieron por primera vez.

      Así como a un total de 7 mil 772 mujeres quienes se les dio atención presencial en el CJM, por medio de visitas domiciliarias para verificar su integridad, invitarlas a darle seguimiento a sus denuncias, o la importancia de no dejar de lado sus terapias psicológicas o llamadas telefónicas.

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