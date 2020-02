El Mijis refuta críticas vs. "Egoneta"

El diputado Pedro César Carrizales Becerra se defendió de las críticas a su camioneta rotulada con su imagen y su apodo de "El Mijis", al señalar que no se trata de proselitismo personal, sino de una promoción de su campaña "Por un México más Chido. Un México con Igualdad".

Aseguró que él lleva adelante dicha campaña "desde el 2015, cuando anduve en bicicleta con otros compas y fuimos a la Ciudad de México y a otros puntos del país".

De las críticas vertidas por organizaciones civiles como Ciudadanos Observando, la cual bautizó la unidad como la "Egoneta", el legislador expresó que "a muchos les duele que a pesar de todo lo que nos han echado, la gente sigue creyendo en nosotros" y agregó que su imagen aparece de perfil, con lo que buscó minimizar los señalamientos de promoción personalizada.

En otro tema, el de una manta colgada el miércoles en un puente peatonal de la avenida Salvador Nava Martínez, donde lo señalaban a él y a dos diputadas locales como "mata bebés" por impulsar iniciativas de interrupción legal del embarazo, Carrizales Becerra informó que presentará denuncia en la Fiscalía General del Estado y queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), además de que dialogará con el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Mencionó el diputado que, además de la manta, ha recibido amenazas telefónicas.

"No sé si sea el clero, no sé si sean los de Provida. Lo que sí sé, es que esa manta la colgaron personas sin escrúpulos. Nos quieren meter miedo para que no se aborde el tema del aborto, pero con miedo no se puede legislar", dijo el diputado.