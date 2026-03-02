El PAN no quiere alianzas en SLP; el PRI sí las buscaría

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, informó que aún no existen definiciones sobre candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027, aunque no descartó su participación y confirmó que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, es considerado un perfil con potencial dentro del partido.

La dirigente señaló que, por ahora, su prioridad es fortalecer la participación política de las mujeres y promover nuevos liderazgos al interior del PAN.

"Yo no les voy a mentir, como toda potosina me encantaría gobernar el estado porque es donde he crecido y es donde he vivido muchas cosas que creí que se pueden mejorar", expresó.

Indicó que las decisiones sobre candidaturas se tomarán hasta el arranque formal del proceso electoral y conforme a los mecanismos internos del partido.

Rodríguez Hernández también mencionó que Galindo Ceballos figura como posible aspirante, aunque aclaró que no hay definiciones oficiales.

"Confirmo que Enrique Galindo Ceballos es nuestro potencial candidato para el 2027", señaló.

Asimismo, afirmó que, de acuerdo con lo planteado por el dirigente nacional Jorge Romero Herrera, el PAN se encuentra en condiciones de competir sin alianzas en San Luis Potosí.

En contraste, el diputado local Rubén Guajardo Barrera ha solicitado públicamente al alcalde capitalino definir si buscará la candidatura.

La presidenta estatal reiteró que las determinaciones finales se adoptarán una vez iniciado el proceso electoral y conforme a la evaluación de los perfiles que participen.

PRI MANTIENE UNA POSTURA ALIANCISTA

Aparte, Sara Rocha Medina, coordinadora estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, aseguró que el partido mantiene una postura aliancista y no cierra la puerta a ningún acuerdo político rumbo al proceso electoral de 2027, al señalar que "México nos necesita unidos".

Rocha Medina sostuvo que, si bien actualmente su partido compite en solitario, existe apertura para construir acuerdos con otras fuerzas políticas. "No cerramos la puerta a ninguna alianza, eso es indiscutible. Hoy por hoy vamos solos, con toda claridad, pero México nos necesita unidos, les guste o no", puntualizó.

La legisladora afirmó que, si los partidos que se consideran oposición realmente buscan ese objetivo, deben anteponer intereses personales y partidistas por el bien del país y del estado. Añadió que quienes deseen sumarse a un bloque opositor serán bienvenidos.

Sobre la posibilidad de integrar también a Movimiento Ciudadano (MC), consideró que "hay posibilidades de todo", siempre que exista voluntad política y se prioricen los intereses de México y de San Luis Potosí.

Respecto a la situación política del alcalde capitalino, Rocha Medina subrayó que se trata de un militante priista y que las puertas del partido están abiertas para él. "Galindo es priista. Si él decide trabajar con nosotros solos o juntos, no tenemos problema. Los priistas tienen las puertas abiertas con su partido", afirmó.

Indicó además que las diferencias del pasado quedaron superadas y que el edil ha participado en actividades partidistas recientes junto a alcaldes de diversas fuerzas, incluida la coalición en la que anteriormente participó el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Finalmente, la diputada señaló que dentro del PRI existen diversos perfiles que ya han manifestado su interés en contender por la gubernatura, por lo que el proceso interno se mantendrá abierto mientras se define la ruta política hacia los próximos comicios.