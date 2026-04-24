El PJE, con cerca de 12 mil asuntos por resolver: Zarazúa

Aunque no precisó el número específico, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reconoció que se requieren más salas de oralidad para desahogar la carga de trabajo actual en el Poder Judicial del Estado.

Anunció que recientemente se abrieron dos espacios, cuya infraestructura permitirá agilizar y despresurizar el trabajo de las y los jugadores.

En entrevista, la magistrada presidenta estimó que, en la actualidad los juzgados penales mantiene alrededor de 12 mil asuntos por resolver. "Entonces son bastantes", admitió.

Matizó que el Órgano de Administración del STJE se encargará de valorar cuál es la situación actual, y a partir de ello, definir cuánta apertura de salas se requieren, presupuesto y organización de las mismas.

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"Sabemos que, en los juicios orales ese es el tema para estar con la modernización y en la posibilidad del uso de las tecnologías. Ahorita abrimos ya dos salas más para que se puedan llevar a cabo los procesos y sea menos el tiempo que estamos esperando", remató.