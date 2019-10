Elba Esther, asesora permanente de RSP, reconoce Jaén; afirma que será partido político para 2021 en SLP

El líder de Redes Sociales Progresistas (RSP) en San Luis Potosí, Jaén Castilla Jonguitud, negó que exista rompimiento alguno con Elba Esther Gordillo Morales, a quien describió como asesora permanente del movimiento que él encabeza, a la vez que anunció la intención de lograr que RSP se convierta muy pronto en partido político.

De igual forma aseguró que él sigue siendo dirigente estatal de Redes y lo seguirá siendo, desconociendo a quienes se presentan como "delegados" del movimiento nacional al explicar que no existe ese nombramiento porque RSP todavía no es partido y por ende no tiene un Comité Ejecutivo Nacional que designe a estas figuras.

Luego de la salida de Juan Iván Peña Neder de la estructura nacional, reconoció a José Fernando González Sánchez como legítimo líder del movimiento.

En rueda de prensa, informó que al 1 de octubre del presente año y con base en los reportes del Instituto Nacional Electoral (INE), Redes Sociales Progresistas cuenta con una afiliación de 232 mil 667 personas, lo que representa el 99.45 por ciento de la meta fijada por la autoridad entre otros requisitos para otorgar el registro cono partido político.

Jaén Castilla mencionó que uno de los objetivos principales de la organización, es el rescate de la clase media, casi desaparecida, que en su opinión es la principal generadora de proyectos productivos y por lo tanto, de riqueza para el país.

Consideró que una vez conformado como partido, RSP buscará participar en las decisiones nacionales para fortalecer la economía y remontar las actuales expectativas de 0.1 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

En lo personal, expresó no estar interesado en contender por un cargo público en las próximas elecciones, sino en "ser el motor que impulse a Redes Sociales Progresistas en San Luis Potosí".