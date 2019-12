Elemento caído recién cumplió 25 años de labor

El alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios urgió a dar con los responsables de la muerte del elemento de Seguridad Pública Municipal.

Condenó los niveles de maldad que han alcanzado los delincuentes y que anteriormente no eran vistos, "esto no puede suceder, sabemos que hay una situación complicada en el país, pero esto no estaba sucediendo, el grado de maldad habla de una deshumanización de muchas personas".

El presidente municipal, informó que se rendirá un homenaje póstumo al elemento, además de que el gobierno municipal se hará cargo de los gastos del sepelio.

Recordó que recientemente se le había entregado el reconocimiento al elemento caído por 25 años de trabajo y pidió a las corporaciones estar unidas para cuidar a la ciudadanía y fortalecer las acciones.