Emite SSPCE recomendaciones a paisanos

Corporaciones sugieren a los connacionales seguir varias medidas de prevención y seguridad

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 01:07 p.m.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), a través de la División Caminos y la GCE informó de los trabajos para garantizar la seguridad, confianza y tranquilidad de quienes visitan territorio potosino es esta época decembrina.

Tras el arranque del operativo "Bienvenido Paisano" las corporaciones sugieren a los connacionales seguir medidas de prevención como tener a la mano identificaciones y documentos del vehículo; usar el cinturón de seguridad y extrema precauciones con lluvia o neblina.

"Sigue las indicaciones de autoridades de migración, seguridad y protección civil, mantén comunicación con tu familia e informa tu ruta, no manejes cansado ni bajo efectos de alcohol o medicamentos.

"Recuerda que la Línea de Emergencia911 y Denuncia Anónima 089 están disponibles las 24 horas para atenderte", señaló la SSPCE

