Empleados contratados no son burócratas que estén trabajando en la calle haciendo política: Nava

El alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios reconoció que se ha incrementado el número de empleados de confianza contratados durante esta administración municipal, sin embargo, aclaró que eso está totalmente justificado.

"El incremento en contrataciones se justifica porque estamos trabajando por la ciudad, se justifica en que en Deporte Municipal contratamos a más de 130 activadores comunitarios, contratamos 28 piperos que no existían porque no había pipas de agua en Desarrollo Social, se justifica porque estamos metiendo más maestros en la Dirección de Educación, no es burocracia que esté trabajando en la calle haciendo política".

Dicha información surgió luego de que se diera a conocer que, durante la administración municipal actual, el número de trabajadores de confianza del ayuntamiento de la capital ha crecido 26 por ciento.

Al respecto el edil reconoció que su administración sí ha realizado más contrataciones para diferentes áreas "claro que estamos haciendo esto y no tenemos a la gente en condiciones lamentables en donde cada mes se les recontrataba, lo que buscamos es darles certeza jurídica a los trabajadores de Ayuntamiento, por eso sítenemos un mayor número de personal", manifestó.