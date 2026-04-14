En 15 días, mudanza de oficinas municipales de Soledad

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro, anunció que en aproximadamente 15 días se llevará a cabo la mudanza de todas las oficinas municipales a la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) ubicada sobre la avenida San Pedro, en el fraccionamiento San Isidro.

El edil señaló que el inmueble se encuentra prácticamente listo, por lo que toda la administración municipal comenzará a operar en las nuevas instalaciones en breve. "Nos vamos en quince días, ya recorrimos las instalaciones y la unidad está lista", afirmó.

Indicó que, aunque inicialmente se contemplaba que el Cabildo permaneciera en la Presidencia Municipal, lo más probable es que también los regidores se trasladen a la nueva sede, con el objetivo de brindar mayor comodidad.

Recordó que la finalidad de este nuevo edificio no es únicamente contar con un espacio moderno, sino concentrar en un solo punto las distintas dependencias municipales, lo que permitirá agilizar trámites y mejorar la atención a la ciudadanía.

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Respecto al uso que se le dará al actual edificio de la Presidencia Municipal, adelantó que se proyecta convertirlo en un museo, iniciativa que se busca concretar de manera paralela a la peatonalización de la plaza principal.

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"Tenemos previsto hacerlo un museo; el proyecto sigue en pie, así como la peatonalización de la plaza principal. Una vez que nos mudemos, se trabajará en el embellecimiento de este espacio", concluyó.