En breve, nuevo titular de la CEPC

Luego de la renuncia de Mauricio Ordaz Flores de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo que, en próximos días informará quién será la persona sustituta.

Mientras ello sucede, complementó que la institución no queda acéfala, pues César Manuel Rocha Moreno, subdirector operativo se mantendrá como encargado de Despacho.

Después de acudir a un evento con las infancias del municipio de Villa de Pozos, refirió que el ex funcionario estatal se tomará un período fuera de la administración, a fin de atender una cuestión médica que lo afecta desde hace unos años.

Adujo que Ordaz Flores decidió dimitir porque ante el incremento de incendios forestales y en empresas de la zona industrial, se necesita laborar al 100 por ciento, lo cual no podría atender por sus problemas de salud.

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"Por ahí traemos un tema de salud con el director (coordinador) de Protección Civil. Tiene problemas de hace tiempo, no de ahorita. Es un problema que lo está rebasando", concluyó.