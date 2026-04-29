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Tráfico fluye en SLP; solo carga en la 57

Centro y norte sin complicaciones; piden conducir con precaución

Por Redacción

Abril 29, 2026 08:54 a.m.
A
Tráfico fluye en SLP; solo carga en la 57

Esta mañana, el avance vehicular se mantiene favorable en la mayoría de las vialidades de San Luis Potosí, sin reportes de congestionamientos severos.

La carretera 57 es la zona con mayor carga vehicular, principalmente después del Periférico Oriente; sin embargo, la circulación se mantiene constante y sin detenciones prolongadas.

En el cuadrante centro, el tránsito se reporta regular y sin complicaciones, mientras que en el cuadrante norte hay avance continuo.

Autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar señalamientos y evitar el uso del celular para prevenir accidentes.

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