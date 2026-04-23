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En Comercio capitalino están "obsoletos, de adorno": Gallardo

Pide sumarse a los operativos nocturnos estatales en establecimientos

Por Rubén Pacheco

Abril 23, 2026 11:41 a.m.
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En Comercio capitalino están obsoletos, de adorno: Gallardo

Es necesario que la Dirección de Comercio Municipal de la capital, se incorpore a los operativos nocturnos que realiza la Dirección General de Gobernación y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), exhortó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El tema de la regulación de bares y antros cobró relevancia en los últimos días por el reciente ataque armado en el bar La Villita, ubicado en la avenida Muñoz, donde tres hombres resultaron fallecidos y dos lesionados.

Gallardo Cardona reprochó que durante las clausuras que han logrado las dos dependencias estatales, en ninguno de los procedimientos administrativos participó la instancia municipal, pese a que se le notificó de la realización de los dispositivos.

Lamentó que la dependencia municipal mantenga una línea de trabajo contraria a la del Gobierno del Estado, lo cual, impacta de manera negativa en la regulación e inspección de este tipo de establecimientos nocturnos.

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En entrevista, satirizó que, en la ciudad es más sencillo gestionar trámites para abrir un antro o un bar, que una escuela o construir un fraccionamiento.

"Nosotros vamos a hacer lo que nos toca, pero es muy importante que se sume Comercio Municipal, porque están completamente obsoletos, de adorno. Es importante que ellos asuman su papel", exigió el mandatario estatal.

En casi cuatro meses del 2026, se ha procedido con la clausura de 16 bares o centros nocturnos en las cuatro regiones de la entidad, informó recientemente Mauricio Ordaz Flores, titular de la CEPC.

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