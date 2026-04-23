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Calor y lluvias para SLP: alertan por tormentas

Altiplano y Centro con lluvias por la tarde; Huasteca alcanzará hasta 39 grados

Por Redacción

Abril 23, 2026 07:49 a.m.
A
Calor y lluvias para SLP: alertan por tormentas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 23 de abril se mantiene la probabilidad de lluvias puntuales por la tarde en San Luis Potosí, principalmente en las regiones Altiplano y Centro, mismas que podrían extenderse hacia la zona Media.

De acuerdo con el pronóstico, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y tolvaneras, por lo que se recomienda precaución.

Además, una amplia zona de alta presión en el Pacífico favorecerá el incremento de temperaturas durante la semana, lo que derivará en una onda de calor hacia el fin de semana, elevando el riesgo de incendios forestales y urbanos.

En cuanto a temperaturas, la zona Centro registrará una máxima de 31 grados y mínima de 14; en la Huasteca se espera un ambiente más caluroso, con hasta 39 grados y mínima de 23.

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Para el Altiplano se pronostica una máxima de 32 grados y mínima de 15, mientras que en la zona Media el termómetro alcanzará los 37 grados con mínima de 23 grados Celsius.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios de clima, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante posibles incendios.

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