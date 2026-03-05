En 'fast track', reforma para cambiar mayoría calificada

Una iniciativa que modifica la forma en que el Congreso local calcula la mayoría calificada avanza en fast track en el Poder Legislativo.

La propuesta plantea que las decisiones que requieren dos terceras partes se determinen con base en los votos emitidos y no sobre el total o los diputados presentes, un cambio que puede reducir el número real de votos necesarios para aprobar resoluciones clave.

La iniciativa fue presentada apenas el martes 2 de marzo y ya se perfila para votarse en comisiones unidas este jueves, con la idea de llegar al pleno el próximo martes, según fuentes legislativas.

La propuesta fue promovida por el diputado del Partido Verde, Luis Felipe Castro Barrón, y desde su presentación recibió el respaldo de legisladores del bloque oficialista, incluidos diputados del PVEM, PT, PRI y Nueva Alianza, fuerzas que en el actual Congreso han venido votando de forma coincidente.

Entre los legisladores que se sumaron a la iniciativa se encuentra la diputada María Aranzazu Puente, quien recientemente renunció al PAN para incorporarse a la bancada del Partido Verde, reforzando la mayoría legislativa de ese bloque.

El cambio central consiste en unificar el criterio para calcular la mayoría calificada. Actualmente la Constitución estatal utiliza distintas fórmulas, como dos terceras partes del total de diputados, de los presentes o de los integrantes del Congreso.

La iniciativa propone modificar la constitución, reglamento y ley orgánica, para que todas las votaciones de este tipo se determinen con "las dos terceras partes de los votos emitidos", es decir, contando únicamente los votos a favor o en contra.

Según la exposición de motivos que integra el documento, la intención es evitar interpretaciones distintas y dar mayor certeza jurídica a las votaciones, además de impedir que ausencias o abstenciones influyan en el resultado de decisiones legislativas.

El cambio impactaría decisiones de alto peso institucional, como el nombramiento del Fiscal General, la designación del Auditor Superior, la autorización de deuda pública estatal, la suspensión de ayuntamientos o reformas a la Constitución local.

Sin embargo, el dictamen también incorpora un ajuste menos visible en el Reglamento del Congreso: establece que cuando un dictamen obtenga mayoría de votos en contra será desechado automáticamente y archivado como asunto concluido, sin regresar a comisiones para una nueva revisión.

Hasta ahora, cuando una iniciativa no alcanzaba los votos necesarios, el pleno podía decidir devolverla a comisión para reformularla, lo que permitía reabrir el debate o renegociar el contenido.

De aprobarse la reforma constitucional en el pleno, aún deberá ser ratificada por la mayoría de los ayuntamientos del estado para entrar en vigor. Pero si se confirma el calendario que se perfila en el Congreso, la iniciativa presentada esta semana podría quedar aprobada por el Legislativo potosino en menos de siete días.