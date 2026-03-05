¿Cómo ganar el boleto que rifa Sheinbaum para el Mundial?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que el concurso se llama "Representa a México en la Inauguración del Mundial", está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años.

Explicó que el objetivo es que una joven represente al país en la ceremonia inaugural.

"El concurso se llama ´Representa a México en la Inauguración del Mundial´. Este es el boleto 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar", señaló.

Sheinbaum destacó que busca dar la oportunidad a una joven que practique fútbol, al considerar que puede ser una gran representante del país en un evento de alcance mundial.

"Pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar", expresó.

La convocatoria está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años, quienes deberán enviar un video de un minuto mostrando sus habilidades con el balón, específicamente realizando dominadas.

El material deberá subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx, y algunos de los videos también serán difundidos en las redes sociales del programa.

La Presidenta explicó que la joven seleccionada representará a México durante la inauguración del Mundial, en una decisión que será tomada por un comité de juezas invitadas por el gobierno federal.

Sheinbaum crea comité para rifar su boleto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un comité que elegirá a la persona que recibirá el boleto que originalmente le correspondía para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Cabe mencionar que la mandataria federal ha mencionado que decidió regalar su entrada para que una niña que no tenga posibilidades económicas pueda asistir al evento y representar a México en la ceremonia inaugural del torneo.

Ha mencionado que ella no acudirá al estadio, sino que seguirá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la realización de actividades para ver el arranque del Mundial.

Para seleccionar a la ganadora, la Presidenta anunció este jueves que convocó a un comité integrado por destacadas mujeres del ámbito deportivo y periodístico: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García Mendoza y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

"Están aquí Charlyn Corral y Katia Itzel García Mendoza, que es nuestra árbitra mexicana, y Gabriela Fernández, que es periodista deportiva. Ellas son el comité seleccionador de quién se va a llevar el boleto para la inauguración del Mundial", expresó la Presidenta.

La mandataria federal adelantó que se darán a conocer los detalles del concurso y el proceso de inscripción para elegir a quién dará el boleto.