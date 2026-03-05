logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

Por Rolando Morales

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

El gobernador de Ricardo Gallardo Cardona advirtió que habrá sanciones para los presidentes municipales que no cumplan con la homologación salarial de los policías, luego de que la reforma correspondiente fue aprobada por el Congreso del Estado de San 

Luis Potosí.

El mandatario estatal señaló que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, cualquier alcalde que no la acate incurrirá en una falta grave, lo que podría derivar incluso en su destitución.

“Ya fue aprobada la reforma. De aquí en adelante, cualquier presidente municipal que no la acate va a incurrir en una falta grave, que puede ser hasta la destitución”, puntualizó el mandatario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gallardo Cardona subrayó que los ayuntamientos están obligados a cumplir con las disposiciones del Congreso y actuar de manera inmediata para homologar los sueldos de los policías municipales, con el objetivo de fortalecer a las corporaciones y evitar que los elementos queden en condiciones vulnerables frente a la delincuencia.

El gobernador aseguró que el Gobierno del Estado ya realizó lo propio en materia de seguridad y ahora corresponde a los municipios alinearse a la nueva normativa.

En otro tema, el titular del Ejecutivo estatal también se refirió a las condiciones laborales en algunos municipios, particularmente en la Zona Huasteca, donde dijo que persisten casos de trabajadores mal remunerados e incluso con abusos laborales.

Indicó que se buscará que la Secretaría del Trabajo tenga presencia en estas zonas para atender estas problemáticas y que también se revisará la actuación de alcaldes donde existan este tipo de situaciones, a fin de garantizar mejores salarios y condiciones laborales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis
Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

SLP

Rolando Morales

Avanza la licitación de bienes municipales
Avanza la licitación de bienes municipales

Avanza la licitación de bienes municipales

SLP

Martín Rodríguez

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP
Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

SLP

Ana Paula Vázquez

La Universidad aún enfrenta desafíos para lograr campus libres de violencia, reconoce el rector

Entregan medicinas gratuitas en Soledad
Entregan medicinas gratuitas en Soledad

Entregan medicinas gratuitas en Soledad

SLP

Leonel Mora