Mazatlán recibe a León en arranque de la jornada 10

Este viernes a las 19:00 horas arranca la jornada 10 del Clausura 2026 en el Estadio El Encanto, casa de los cañoneros del Mazatlán, quienes buscarán aprovechar su localía para imponerse al conjunto de León dirigido por Ignacio Ambriz.

A pesar de que Mazatlán llega a este juego tras perder contra San Luis (4-1) y que debe mejorar en muchos aspectos dentro de la cancha, logró salir del fondo de la Tabla y los resultados no mienten, sumó consecutivamente en tres jornadas, esto gracias a la apuesta del timonel Sergio Bueno que ha insistido en mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades al frente.

Por otro lado, La Fiera consiguió dos victorias seguidas, ante Necaxa y Santos, por lo que buscará traerse los tres puntos de El Encanto para subir peldaños y mantener las aspiraciones de meterse a la liguilla.

Cabe señalar que los esmeraldas no tuvieron actividad de media semana ante Chivas, ya que el partido está programado para el 18 de marzo.

El juego podrá verse por Tv Azteca y Fox One.