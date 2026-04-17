En marcha operativo por San Luis vs Pumas

El operativo "Estadio Seguro" ya se encuentra en desarrollo con motivo del partido entre el Atlético de San Luis y los Pumas UNAM, con el despliegue de más de 800 elementos para resguardar a la afición.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado informó que el dispositivo se mantiene activo en el estadio Alfonso Lastras, así como en sus accesos y vialidades cercanas, ante la asistencia de miles de asistentes.

En el operativo participan corporaciones estatales y municipales, entre ellas la Guardia Civil Estatal, División Caminos, C5i2, Fiscalía General del Estado, Protección Civil y seguridad privada, con presencia permanente antes, durante y después del encuentro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir las indicaciones y mantener un ambiente de orden durante el evento.

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