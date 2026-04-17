En marcha operativo por San Luis vs Pumas
Más de 800 elementos vigilan el encuentro
El operativo "Estadio Seguro" ya se encuentra en desarrollo con motivo del partido entre el Atlético de San Luis y los Pumas UNAM, con el despliegue de más de 800 elementos para resguardar a la afición.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado informó que el dispositivo se mantiene activo en el estadio Alfonso Lastras, así como en sus accesos y vialidades cercanas, ante la asistencia de miles de asistentes.
En el operativo participan corporaciones estatales y municipales, entre ellas la Guardia Civil Estatal, División Caminos, C5i2, Fiscalía General del Estado, Protección Civil y seguridad privada, con presencia permanente antes, durante y después del encuentro.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir las indicaciones y mantener un ambiente de orden durante el evento.
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