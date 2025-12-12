En marcha, operativo vial en Calzada de Guadalupe

Ante el flujo masivo de peregrinos que cada año acuden al Santuario de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento puso en marcha el operativo Guadalupano 2025, que se mantendrá activo durante este 11 y 12 de diciembre. El dispositivo contempla vigilancia permanente, control de movilidad y un esquema especial de tránsito en torno a la Calzada de Guadalupe.

Desde la mañana, la Policía de la Capital desplegó personal operativo en toda la Calzada y en sus calles aledañas para reforzar la presencia preventiva y acompañar el avance de los contingentes. El acceso a la Basílica será exclusivamente peatonal desde la intersección con Carlos Diez Gutiérrez, con el propósito de evitar riesgos y liberar el paso para quienes arriban al templo.

Debido a la instalación de comercio semifijo en distintos tramos de la calzada —desde Carlos Diez Gutiérrez hasta Juan Bustamante, y de La Lonja hacia República— oficiales de vialidad se mantienen en el sitio para señalar los cierres y orientar a peatones. La prioridad es mantener despejados los corredores principales y regular el tránsito que, de manera natural, se intensifica durante el operativo.

Como parte del esquema vial, el municipio habilitó rutas alternas para el tránsito particular y del transporte público. Hacia la zona sur, se recomienda circular por Miguel Barragán y Pedro Vallejo hasta desembocar en avenida Himno Nacional. Otra opción es avanzar por Constitución hacia Salvador Nava Martínez. En sentido contrario, los flujos se canalizarán por Himno Nacional, 5 de Mayo y Pascual M. Hernández para incorporarse a Reforma.

También se mantienen habilitados los accesos mediante Río Españita, Jesús García y República para quienes se dirigen al Centro.