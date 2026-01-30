En marzo, entrega de puente de Periférico y rúa a Rioverde: Seduvop

Aunque en la actualidad registra un avance de entre 50 y 55 por ciento de avance, lsabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), consideró que, en marzo próximo concluirá la edificación del puente vehicular superior ubicado en Circuito Potosí (Anillo Periférico Oriente), en cruce con el bulevar Valle de los Fantasmas (carretera a Rioverde).

De concretarse la entrega en marzo próximo, la obra cumpliría un año, dado que inició la construcción el 10 de marzo del 2025 con la promesa del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona de entregarla en diciembre pasado.

La funcionaria estatal exteriorizó que, en la actualidad la empresa ejecutora trabaja en el colado de trabes, teniendo pendiente de concluir la colocación de las mismas, la losa y el cierre de rampas.

Asumió que la extensión de la obra hasta este 2026 forma parte de la calendarización prevista en el contrato, por lo cual, descartó que existan retrasos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En estos próximos meses debe quedar entregado. Esperemos que más o menos por marzo como comentas", confió Vargas Tinajero.

El paso superior vehicular tendrá una longitud de un kilómetro y constará de tres carriles por sentido, cuya inversión asciende a una inversión de 295 millones de pesos.