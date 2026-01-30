Viernes con tráfico cargado en zonas de la capital
Flujo constante, pero aumenta la carga vehicular en el centro y oriente de SLP
La circulación vehicular en la capital potosina se mantiene constante este viernes, aunque en algunas vialidades el tráfico comienza a incrementarse de manera gradual, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí.
De acuerdo con el reporte, en los cuadrantes oriente y centro se registra un aumento en la carga vehicular, aunque las vialidades continúan con flujo. En la zona norte, el avance es constante, mientras que en los cuadrantes poniente y sur el tránsito se mantiene en niveles moderados.
Ante estas condiciones, la corporación llamó a las y los automovilistas a manejar con precaución, evitar distracciones al volante y respetar el reglamento de tránsito, especialmente en este cierre de semana donde la movilidad suele incrementarse.
