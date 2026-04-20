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"En seguridad no bajamos la guardia": Enrique Galindo

En los últimos tres años se ha realizado una inversión histórica de más de 433 mdp

Por Redacción

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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"En seguridad no bajamos la guardia": Enrique Galindo

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que su administración mantiene una estrategia firme en materia de seguridad, respaldada por una inversión sin precedentes para fortalecer a la Policía Municipal. "No bajamos la guardia en seguridad; por el contrario, hemos hecho una inversión histórica para consolidar una corporación más fuerte, mejor equipada y más cercana a la gente".

El Presidente Municipal destacó que tan solo en 2026 se destinan 152 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de una política sostenida que suma más de 433 millones de pesos en los últimos tres años. "Es un esfuerzo constante para fortalecer nuestras capacidades operativas y dar resultados a la gente", subrayó el Alcalde Enrique Galindo, quien hizo notar que en 2021, la Policía Municipal era la peor evaluada entre las 71 ciudades prioritarias y hoy se encuentra entre las cinco mejores del país.

Galindo explicó que estos recursos se han enfocado en la profesionalización de los elementos, así como en la adquisición de patrullas, chalecos, uniformes, tecnología de radiocomunicación y herramientas como cámaras corporales. "Estamos construyendo una policía moderna, con mejor equipamiento, tecnología y condiciones laborales dignas", puntualizó.

Asimismo, resaltó que esta estrategia incluye certificaciones, estímulos económicos por desempeño y aumentos salariales desde el inicio de su administración. "La seguridad también se construye con justicia laboral; reconocer el trabajo de nuestras y nuestros policías es fundamental para tener una corporación comprometida", afirmó el Alcalde.

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El Alcalde señaló que esta política de fortalecimiento institucional ya refleja resultados positivos. "Hoy tenemos una mejor percepción de seguridad; según el INEGI, alcanzamos el mejor nivel desde 2013, y eso no es casualidad, es resultado del trabajo constante", indicó.

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