En un año, apenas 134 mujeres accedieron al aborto legal en SLP

Desde que el aborto fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación el 7 de noviembre de 2024 hasta la actualidad, se han realizado alrededor de 134 abortos en San Luis Potosí, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Precisó que el Hospital del Niño y la Mujer, es el complejo hospitalario donde más se han realizado tales interrupciones, dado que es la institución de salud estatal con más especialidades en ginecología.

Sin embargo, remarcó que también se han llevado a cabo en los nosocomios del interior del estado, por ejemplo, en los centros de atención de los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tamazunchale.

Sobre la falta de difusión del aborto para que más mujeres tenga acceso al procedimiento denunciado por colectivos feministas, sostuvo que existe información permanente en redes sociales, así como a través de convenios de colaboración con la Secretaría de Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

